أمانة الشرقية تنفذ (710) جولة رقابية وتطهر وتعقم (1082) موقعاً

قامت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس السبت 20/11/1441هـ بتنفيذ (710) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، فيما تم من خلالها ضبط (39) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و(36) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية ومخالفتان تكدس في مساكن العمالة.

كما أنجزت الأمانة رفع (7489) طن من النفايات، وإزالة (4466) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (8973) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وكانت قد طهرت وعقمت (1082) موقعاً، مُستخدمة ما يقارب (177630) لتر من كمية المطهرات والتعقيم، بمشاركة (472) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

من جهته أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان مواصلة أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، إذ يقوم المراقبين الصحيين بزيارة المنشآت التجارية، مع استمرار خطة التطهير والتعقيم التي تقِف عليها منذ بدء الجائحة.

كما دعا الصفيان لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.