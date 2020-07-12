500 متدرب و ومتدربة في أولى برامج التدريب بالترفيه بتعليم عسير

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج والفعاليات النوعية ضمن مبادرة حُسن الوفادة في نسختها الثانية ، متضمنة مجموعة من المعارف والمهارات الحياتية الأساسية للمستفيدين بأسلوب ترفيهي ماتع ومشوق عن بعد .

حيث أوضح رئيس قسم البرامج العامة والتدريب الطلابي بإدارة النشاط الطلابي فواز الربيعي ، أن البرامج تستهدف جميع الفئات العمرية وتركز على فئة الشباب من الجنسين ، لافتًا إلى أنه تم تشكيل فريق العمل الخاص بهذه البرامج والتعريف عنها من خلال تصميم جدول زمني بالبرامج التدريبية المراد تنفيذها عن طريق رابط إلكتروني تم نشره في الحسابات الإلكترونية الرسمية لتعليم المنطقة و الإعلان عنها في الأماكن العامة والمولات في المنطقة ، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات انطلقت أولى برامجها أمس السبت والتحق 500 متدرب ومتدربة .

كما أشار مشرف البرامج العامة والتدريب سعيد عبادي ، إلى أن البرامج تضمنت عددا من الدورات أبرزها فن التعامل مع الأزمات بعنوان ” تراها .. بسيطة ” ، فيما سينفذ يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر الجاري دورة حول مهارات القرن الـ 21 بعنوان ” اصنع مهاراتك ” ، و سينفذ يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة المقبل دورة حول ” كيف تطور ذاتك ” بعنوان ” خلينا .. نطورها ” ، وتختتم البرامج في يوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة القادم بدورة عن الجودة والسلامة في الفعاليات تحت عنوان ” السلامة .. أولا ” ، وتنفذ الدورات بواقع يوم واحد لكل برنامج ولمدة ساعة ونصف حيث تبدأ الدورات في تمام الساعة الثانية ظهرا .