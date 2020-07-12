جامعة الملك خالد تنظم لقاءً عن “الصورة الذهنية وتعزيز الانتماء”

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات برنامجًا إلكترونيًّا مجانيًّا موجهًا للجنسين ضمن مشروع “مبادرون” بعنوان “الصورة الذهنية وتعزيز الانتماء”.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة الدكتور مفلح بن زابن القحطاني أن البرنامج التدريبي سيعقد برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ويقدمه أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العساف، ويقام الساعة 9 من مساء غد الاثنين ويمكن التسجيل فيه من خلال الرابط https://kkunow.zoom.us/webinar/register/WN_zT22sdRRQdirrlTjtR3AnA لافتًا إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على خصائص الصورة الذهنية وأهميتها وأنواعها وقياس الصورة الذهنية وأساليب تحسينها والتعرف على استراتيجية استعادة الصورة الذهنية.