شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتأثر محصول «التمور» في المملكة بارتفاع الحرارة؟.. «الحصيني» يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المملكة تسرع عملية نضج “التمور”.
وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إن استمرت الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق أيام أكثر هذا يعني نضج التمور بشكل يفوق ما يتطلبه السوق المحلي”.
وأضاف الباحث في الطقس: “هذا ليس في صالح المزارع -باعتبار كثرة العرض وقل الطلب وليس في صالح المستهلك باعتبار قصر فترة الخراف أو الرطب، ومعروف ضرر شدة الحر على الإنسان والحيوان والنبات”.
طقس شديد الحرارة
وكانت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم –بمشيئة الله تعالى– طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.
فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق “الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، الليث، جازان” وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان وعسير.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتأثر محصول «التمور» في المملكة بارتفاع الحرارة؟.. «الحصيني» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.