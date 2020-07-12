ماذا قال أمريكي على فراش الموت بعد إصابته بكورونا؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 شكك أمريكي من ولاية تكساس بوجود فيروس كورونا المستجد وتحداه بأن حضر حفلة نقل كورونا المثيرة للجدل والرائجة في أمريكا، وكانت النتيجة أنه أصيب بالفيروس.

Advertisements وحسب الطبيبة المعالجة فإن هذه الحفلات تقام على أساس أن يأتي شخص مصاب بكورونا لينقل العدوى للآخرين عمداً وبرضاهم لأنهم لا يصدقون وجود هذا الفايروس ويأتون كتحدي. الرجل مات من كورونا ولكنه قال للممرضة قبل وفاته: "لقد ارتكبت خطأ، كنت أعتقد أن كورونا كذبة". وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، حيث وثقت أكثر من 66 ألفا و 600 حالة إصابة جديدة على مدار يوم الجمعة، وفقا لأحدث البيانات التي أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

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