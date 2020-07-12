شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر قراراً بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (6) لسنة 2020، بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النووية برئاسة سعيد محمد أحمد الطاير، وعضوية: المهندس وليد عـلي سلمان، نائباً للرئيس، والدكتور رياض محمد بالهول، والدكتور عبدالقادر إبراهيم الخياط، والدكتور علي محمد شاهين أحمد، والمهندس يوسف أحمد عبد الدايم نصرالله، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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