ضرورة الحذر من محتالي الهواتف والإبلاغ عن أي رقم مريب

تلقى أحد المواطنين مكالمة هاتفية من شخص يطلب منه رقم البطاقة البنكية، حتى لا يقف العمل بها، نظراً لتحديث البيانات من حكومة الإمارات، والمصرف المركزي، ما يترتب عليه حسم أموال نظير عدم تجديد البيانات. فأبلغ الأجهزة الأمنية التي تولت التحقيق.

وحثت شرطة أبوظبي، الجمهور على ضرورة الحذر من المحتالين والنصابين الذين يستخدمون أساليبهم المغرية للنصب والاحتيال عليهم، عبر الهاتف أو الإنترنت عموماً. لافتة إلى ضرورة الانتباه إلى عدم التجاوب مع الأرقام الغريبة، والمحافظة على سرية المعلومات المالية الشخصية، وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي مريب، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية والتأكّد من مصدرها.

ودعت مستخدمي الهواتف المتحركة، إلى ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع التي يوهم أصحابها المستخدمين بتحديث بيانات بنكية أو فوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها.

كما دعت للتعاون مع الشرطة في تعزيز الوعي المجتمعي، للتصدي للنصب الهاتفي وتحذير العملاء من عدم مشاركة أي معلومات حساسة، مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية، وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي (PIN) ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات.