12.75 مليون إصابة و564 ألف وفاة بـ«كورونا» في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار آخر إحصاء لـ «رويترز»، إلى أن أكثر من 12.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 563869 توفوا جراء الوباء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق مُنذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مُسجلة 134659 وفاة، إضافة إلى ثلاثة ملايين و262964 إصابة، بينما حلت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 71469 حالة وفاة، ومليون و839850 إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث من حيث الإصابات، بعد تسجيلها 820916، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 22123 وفاة، كذلك جاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 720547، وإن لم تتجاوز وفياتها 11205، واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 44798، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 320407.

بينما جاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34945 حالة، لكنها حلت في المركز الثالث عشر في قائمة الإصابات بواقع 242827، أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30004 حالات، بيد أن ترتيبها جاء السادس عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 205898، وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28403 وفيات، لكنها جاءت في المركز التاسع من حيث الإصابات بتسجيل 271762 إصابة.