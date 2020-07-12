شكرا لقرائتكم خبر عن 1071 وفاة بـ«كورونا» في البرازيل.. و6094 إصابة جديدة في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، أنها سجلت 1071 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من مليون و839 ألف إصابة مؤكدة، و71469 وفاة، وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 539 وفاة، وسجلت المكسيك حتى الآن 295268 حالة إصابة و34730 وفاة بالفيروس، من جهتها، قالت الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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