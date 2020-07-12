البولنديون يصوتون في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصوت الناخبون في بولندا، الأحد، في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية، تشهد منافسة حادة بين رئيس شعبوي انتهت ولايته، وآخر ليبرالي موالٍ لأوروبا يريد إصلاح العلاقات مع المفوضية الأوروبية.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تعادل الرئيس، أندريه دودا المدعوم من حزب العدالة والقانون المحافظ والقومي، ورئيس بلدية وارسو، رافال تراسكوفسكي، الذي ينتمي إلى «المنصة المدنية» أكبر حزب معارض وسطي، ويجرى الاقتراع بين الساعة الخامسة و السابعة بتوقيت جرينيتش، وستعلن نتائج الاستطلاعات عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع، لكن النتائج الرسمية لن تصدر قبل صباح الاثنين.

وستكون نتيجة الدورة الثانية من الاقتراع حاسمة لمستقبل حكومة حزب العدالة والقانون الذي يتهمه خصومه بالتسبب بتراجع الحريات الديمقراطية التي تحققت في البلاد بعد سقوط النظام الشيوعي قبل ثلاثة عقود، وكان يفترض أن تجرى هذه الانتخابات في مايو/أيار الماضي، عندما كان دودا يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، لكنها أرجئت بسبب وباء كوفيد-19.

وتراجع الدعم لـ«دودا» إلى حد كبير لعدد من الأسباب بينها انعكاسات انتشار الوباء الذي أغرق بولندا في أول ركود مُنذ سقوط النظام الشيوعي، ويرى خبراء أن الفارق بين المرشحين في نتائج اقتراع الأحد، قد يكون ضئيلاً إلى درجة أنه يمكن أن يؤدي إلى طعون في القضاء واحتجاجات، وكان دودا فاز في الدورة الأولى التي جرت في 28 يونيو/حزيران الماضي بـ 43.5% من الأصوات مقابل 30.4% لخصمه تراسكوفسكي.