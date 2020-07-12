شكرا لقرائتكم خبر عن 248 إصابة جديدة بـ «كورونا» في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 248 حالة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198804، وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ثلاث حالات، ليصل إلى 9063 في المجمل.

وكان المعهد سجل، السبت، 378 إصابة وست وفيات.

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