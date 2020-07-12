شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان وولي عهده يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، خالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صادق عزائه ومواساته إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بهذا المُصاب الجلل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموهما مع صاحب السمو حاكم الشارقة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه وأهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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