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شاحنة كهربائية من الكتان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصمم شركة « فولتا زيرو» بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوربية، النسخة التجريبية الأولى من شاحنتها الكهربائية الصديقة للبيئة، حيث يبلغ وزنها 16 طناً وتستمد طاقتها من بطارية 200 أمبير، ما يجعلها تسير لمسافة 200 كم وسرعة قصوى 90 كم في الساعة، وتبلغ سعة الحمولة 9.6 طن، ويتكون صندوقها الخارجي من مواد طبيعية مستدامة، من الكتان الممزوج بالراتنجات القابلة للتحلل الحيوي.
وقال روب فاولر، الرئيس التنفيذي للشركة: هي أول نوع من السيارات في العالم يستخدم الكتان الطبيعي والراتنج القابل للتحلل في بناء الجسم الخارجي للسيارة، التي تكون محايدة من ثاني أكسيد الكربون وقابلة لإعادة التدوير بالكامل.

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