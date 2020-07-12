«أبوظبي للفنون» تدير مؤسسة عوشة (فتاة العرب)

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار التعاون الاستراتيجي بين مؤسسة أبوظبي للفنون مع عدد من الجهات لتأسيس منظومة عمل ترتقي بالثقافة والفن وتعزز مجالات الابتكار والعلاقات المحلية والدولية التي ترتكز على التنوع الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية وموروثها الغني، أولت المؤسسة المهام الرئيسية ل «عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب) إلى مؤسسة أبوظبي للفنونADAS بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين. ومؤسسة أبوظبي للفنون هي مؤسسة مجتمعية غير ربحية تسعى إلى تحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف دول العالم أسسها الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي الذي أشار إلى أن الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي كانت من كبار شعراء الإمارات ولم ينافسها شاعر في الإبداع والزخم الشعري ومن ألقابها أيضا «فتاة الخليج». وقد كانت متفردة في أسلوبها الشعري الذي تضمن مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك الحب والنقد والمدح والغزل وكانت تصور البيئة الإماراتية وتستلهم التاريخ في قصائدها المتميزة برقتها وبساطتها حتى وصل شِعرها إلى كل انحاء الخليج العربي وتغنى بكلماتها العديد من الفنانين ولها قصائد خُصصت لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من أهم قصائدها. وتابع الدكتور السويدي أن الشاعرة عوشة هي قامة أدبية رفيعة شكلت علامة فارقة في مسيرتها وتعتبر من أشهر الشعراء النبطيين وقد عملت على تطوير الشعر النبطي في الدولة.