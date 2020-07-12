مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

ونقلت وكالة "أمد"، صباح اليوم الأحد، عن مصادر محلية فلسطينية، أن 81 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بينهم 21 مستوطنا قاموا بأداء طقوسا تلمودية بصوت مرتفع مقابل بابي الملك فيصل والقطانين.
وأشارت المصادر إلى أن مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني والحراس، تصدوا للمستوطنين للمقتحمين للحرم المقدسي.
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