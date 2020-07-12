اخبار الخليج

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ونقلت وكالة "أمد"، صباح اليوم الأحد، عن مصادر محلية فلسطينية، أن 81 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بينهم 21 مستوطنا قاموا بأداء طقوسا تلمودية بصوت مرتفع مقابل بابي الملك فيصل والقطانين.

وأشارت المصادر إلى أن مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني والحراس، تصدوا للمستوطنين للمقتحمين للحرم المقدسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا