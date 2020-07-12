وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيان لها، أن عدد من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل الساعة الخامسة و20 دقيقة فجر اليوم، وذلك بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء.
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وبحسب صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية فقد لقي 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقا، يوم الجمعة، في شاطئ النخي، والذي يعرف بـ"شاطئ الموت"، بالعجمي غربي الإسكندرية، بينهم 5 مفقودين بمياه البحر.
وقررت النيابة استدعاء مسؤولي الشاطئ لبيان المتسبب فى واقعة الغرق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن 11 جثة بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لمعرفة سبب الوفاة، وسؤال أهل المتوفين وشهود العيان.
يذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى منذ مارس/آذار الماضي، وذلك تنفيذا لقرار المحافظ، في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غرق 11 شخصا... السلطات المصرية تغلق "شاطئ الموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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