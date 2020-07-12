وقال الرئيس المصري خلال افتتاح عدد من المشروعات القومي اليوم الأحد، إن "سبب الصمود خلال الفترة الماضية هو خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة منذ 3 سنوات".
وأضاف "نقطة مهمة جدا إن سبب قدرتنا على الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة كانت متمثلة في اتخاذ إجراء قاسي وصعب في الإصلاح الاقتصادي".
وأوضح "لولا هذا البرنامج ونجاحه وتحمل المصريين له كان هيبقى موقفنا صعب جدا جدا في أزمة كورونا وهي أزمة عالمية كل العالم بيعاني منها".
وتابع "واجهنا إيقاف كامل لنشاط السياحة في مصر كان مصدر لـ 14 مليار دولار، وقطاع الطيران توقف بالكامل سواء للشركات الوطنية أو حركة التجارة".
ووجه السيسي رسالة للمواطنين قائلا إن "أي إجراء قاسي بنعمله الهدف منه مصلحة وطنية لاستمرار الدولة في تقدمها، مش الهدف نضايق الناس أو ننكد عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من السيسي إلى المصريين بشأن "قسوة" الإجراءات الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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