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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: الروماتيزم يؤثر على صحة القلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
يصيب الروماتيزم العديد من الأشخاص، وهو عبارة عن التهاب يصيب مفاصل الجسم، ويصنف بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية أيضا.
ويعد التهاب المفاصل الروماتويدي أحد أكثر الأمراض انتشارًا المرتبطة بالروماتيزم، وهو عبارة عن خلل في المفاصل حيث يبدأ المريض في الشعور بآلام في مفاصله بسبب نقص السوائل في المفاصل.
وحذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن التهابات الروماتيزم قد تؤذي القلب والأوعية الدموية أيضا وليس المفاصل فقط، حيث إنها قد تؤدي إلى حدوث التهابات بجدران الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، ما يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.
لذا يتعين على الأشخاص المصابين بالتهابات روماتيزمية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي إجراء فحوصات منتظمة للقلب.
كما ينبغي استشارة طبيب القلب على وجه السرعة في حال الشعور بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس عند بذل مجهود.
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