500 درهم غرامة وحجز المركبة أسبوعاً.. شرطة أبوظبي تطلق حملة للكشف عن «سلامة الإطارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات ضمن حملة «صيف مروري آمن»، من خلال فحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها.

من جانبه، قال مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري: إن الحملة تركز على الكشف عن سلامة إطارات المركبات وحث السائقين على تبديل إطارات مركباتهم المنتهية الصلاحية، والتأكد من حالة الإطارات الجديدة قبل شرائها وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة ما يؤدي إلى عدم صلاحيتها، داعياً سائقي الشاحنات إلى ضرورة تجنب المخالفات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، مثل الحمولة الزائدة، وعدم التجاوز بين المسارات، مؤكداً أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور بما يعزز سلامتهم على الطريق.

وشدد على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات واتباع التعليمات الصحيحة بما يوفر سلامتهم، وتشمل الإجراءات الوقائية ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه، ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، والتأكد من ملاءمتها للرحلات الطويلة في حالات السائقين المسافرين براً، مشيراً إلى تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً، وأضاف أنه يتم تطبيق المخالفة وفق المادة 82 من قانون المرور، وهي غرامة 500 درھم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوعاً لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.