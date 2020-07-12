شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل تسيير قوافل الإغاثة إلى أهالي الساحل الغربي في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، تسيير قوافل الإغاثة إلى أهالي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الصعد لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي 300 سلة غذائية، استهدفت 2100 فرد من الأسر النازحة بمديرية الخوخة، من جهتها، أعربت مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة، فتحية المعمري، عن تقديرها لدولة الإمارات وفريقها المتواجد على الأرض، الذي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة، وحرصه على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء الساحل الغربي.
بينما عبر المستفيدون من القوافل الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على دعمها المتواصل استمراراً لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء زايد الأوفياء.
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