هل منحت السعودية 100 ألف تأشيرة حج مجانية لهذا العام؟

وأكدت السفارة السعودية في القاهرة، في بيان لها، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، مشيرة إلى أن هذه المواقع تستخدم منصات التواصل الاجتماعي (واتسآب - فيسبوك - تويتر) وغيرها، بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة على أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسئولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها.

كما قالت وكالة "فرانس برس" إن "هذا الخبر غير صحيح، والصور المرفقة بالمنشور مركبة، والتي تظهر في المنشورات مجموعة تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية بغرض الحج مرفقة بعبارة "حج مجاني"، مؤكدة أن هذه الصورة ظهرت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاء في نص الرسالة المفبركة "بمناسبة فك الحظر في السعودية وزارة الحج تهدي 100 ألف رحلة حج مجانا مدفوعة التكاليف شاملة الاقامة لمدة 15 يوم + تذاكر الطيران... برجاء أرسال رسالة على رسائل الصفحة لحجز مكانك في الحج المجاني".

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وقالت الوكالة، إن "صور التأشيرات تتضمن بعض العناصر التي تدفع على الشكّ في صحّتها"، مشيرة إلى أن "التاريخ 10 يوليو/ تموزمن العام الميلادي 2020 يوافق في 19 ذي القعدة من العام الهجري 1441، وليس 14 كما هو موجود في صورة التأشيرات.

كما تظهر في النصّ أخطاء طباعيّة عدّة تعزز هذه الشكوك في صحة التأشيرات، إلى جانب اختلاف الخط ضمن الوثيقة الواحدة وطريقة توزيع الكلمات وتشابه الرمز الشريطي بين مختلف التأشيرات المزعومة رغم اختلاف الأسماء المدرجة عليها، مؤكدة أن صورة التأشيرة الأصلية التي تحمل نفس الرمز الشريطي، منشورة على صفحة متخصصة برحلات الحج والعمرة في العام 2017.

وكانت السلطات السعودية قررت إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، فيما أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن أن أعداد الحجاج هذا العام متوقع أن تكون قليلة ومحددة جدا. وقال: إنه "لن يكون هناك حجاج من خارج المملكة".