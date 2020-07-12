الجيش اليمني يعلن ضبط شاحنة أسلحة وذخائر غربي البلاد

شكري حسين/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الأحد، ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر، كانت في طريقها إلى الحوثيين بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش اليمني)، في بيان، إن دورية تابعة للألوية ضبطت شاحنة على متنها أسلحة وذخائر.

وأشار البيان إلى أن شحنة الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى مواقع سيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة.

وأوضح أنها تحتوي "أسلحة خفيفة ومتوسطة وأكثر من 122 صفيحة من الذخائر الحية (صناديق حديدية صغيرة)، وقذائف مدافع "الهاون".

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ولفت البيان إلى أن القوات المشتركة، "أحبطت في أوقات سابقة عمليات تهريب مماثلة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد متفجرة، كانت في طريقها للحوثيين".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة "الحوثي"، حول ما ذكره بيان المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة".

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

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