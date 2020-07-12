باشاغا والمبعوثة الأممية يبحثان إصلاح القطاع الأمني بليبيا

وليد عبد الله / الاناضول

بحث وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خطط وزارته لإصلاح القطاع الأمني.

جاء ذلك في لقاء جمعهما عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حسب تغريدة نشرها باشاغا على حسابه الرسمي بتويتر، الأحد.

وقال باشاغا: "مصممون على المضي في تنفيذ برامج إصلاح القطاع الأمني، والتي يجب أن تكون بتصميم محلي وعلى نطاق وطني شامل وبقيادة ليبية لأجل أمن ورفاهية المواطنين".

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وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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