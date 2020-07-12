شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأول مرة.. ترامب يرتدي كمامة في مكان عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناعاً للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً، مذعنا للضغوط كي يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.



وسار ترامب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

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