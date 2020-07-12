الإمارات تكشف لأول مرة تعرضها لـ"هجمات" خلال الشهر الماضي

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تمكنت من صد أكثر من 100 ألف هجمة سيبرانية.

© Sputnik . Sergey Pyatakov

وأشارت إلى أن تلك الهجمات السيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي.

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وأوضحت الهيئة الإماراتية أن تلك الهجمات السيبرانية تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73%، وعمليات بحث عن ثغرات أمنية بنسبة 15%، وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12%.

وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إلى أن فرق الأمن السيبراني عالجت أكثر من 407 حوادث سيبرانية.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تقريرها الشهري حول مستجدات الأمن السيبراني، مستعرضا جهود فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية في التعامل مع الهجمات السيبرانية.