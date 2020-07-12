تطورات جديدة في صفقة بيع "فودافون مصر"

وقالت وكالة "رويترز" إن الاتصالات السعودية تمدد للمرة الثانية عملية شراء حصة "فودافون مصر".

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وأوضحت الاتصالات السعودية، كبرى شركات الاتصالات في المملكة، أنها ستحتاج إلى شهرين آخرين، لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55% في "فودافون مصر".

وأبرمت الاتصالات السعودية في يناير/كانون الثاني اتفاقا غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار.

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لكن الشركة السعودية مددت العملية لمدة 90 يوما في أبريل/نيسان، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت الشركة السعودية في بيان إنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى سبتمبر/أيلول للسبب ذاته.

وتعتبر شركة "فودافون مصر"، أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر، وتمتلك أكثر من 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40% من السوق.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة أغلبية في الاتصالات السعودية.