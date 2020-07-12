محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات سباقة في التعامل مع المتغيرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمباركة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى الوزراء في حكومة الإمارات، أمس السبت، اليمين الدستورية عن بُعد، في أعقاب إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، بعد التشاور مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، واعتماد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن الحكومة الجديدة تعكس رؤية قائدها الشيخ خليفة بن زايد؛ لمواكبة التطورات، وتحقيق مزيد من التطور وتسريع الإنجازات في مختلف المجالات، والاستعداد المبكر؛ لتنفيذ رؤيتها الوطنية.



وقد وجّه سموّه كلمة للوزراء، عقب مراسم أداء اليمين، أكد فيها ضرورة مواصلة الجهود التطويرية لمختلف قطاعات الدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على الأولويات الوطنية، والاستعداد المبكر والاستباقي لكل التطورات؛ حيث قال سموّه: «رهاننا كبير على الحكومة لتنفيذ أولويات وتطلعات شعبنا خلال الفترة القادمة. وأمامنا موسم حكومي حافل لتحقيق إنجازات وقفزات نوعية في ملفاتنا الوطنية الحيوية».

وأضاف: «حددنا عاماً لكل مسؤول لتحقيق مستهدفات قطاعاته. ولدينا المرونة لتغيير وتشكيل حكومتنا متى استدعت الحاجة، لخدمة وطننا. والمهم خلال الفترة المقبلة رؤية نتائج على أرض الواقع، وتطوير منهجيات استباقية شاملة تستشرف المستقبل وتحدياته». وشدد سموّه على أن «التغييرات الوزارية وإضافة ملفات وطنية ودمج هيئات ومؤسسات في حكومة الإمارات، جاء لتركيز الجهود وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً في حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وهي تغييرات تزيد إصرارنا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

كما أكد أن «حكومة الإمارات تعتمد في رؤيتها للمرحلة المقبلة، على تعزيز وتطوير ملفات حيوية، منها الأمن المائي والغذائي، وتطوير الصناعات والمنصات الرقمية، والاعتماد على البحث والمعرفة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية».

وبمناسبة أداء الفريق الحكومي الجديد القسم، أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أن رؤية الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تسير بخطى ثابتة؛ لتحقيق تطلعات مواطنيها، وفي أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات.



وقال سموّه بهذه المناسبة «نبارك لأعضاء حكومة الإمارات ثقة القيادة بهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم في خدمة الوطن والمواطن، تحت قيادة أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما نشكر الوزراء والمسؤولين السابقين؛ لجهودهم الوطنية المخلصة خلال الفترة الماضية، وهم دائماً رصيد للوطن في مختلف المجالات». وأضاف: إن «حكومة الإمارات نموذج فاعل في القيادة والإدارة والتعامل بمرونة عالية مع متطلبات المرحلة واستشراف المستقبل. والحكومة الجديدة تعد استمراراً لنهج التطوير للتعامل مع ظروف مختلفة، بما يناسبها من آليات وأفكار ورؤى وهياكل عمل. ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق مزيد من النجاحات في العمل الحكومي».



مضاعفة الجهود

Advertisements



أدى اليمين الدستورية: أحمد بن جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، وسارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وأعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخرهم بالعمل ضمن فريق حكومة الإمارات، معاهدين أنفسهم والوطن على مضاعفة الجهود والإخلاص في العمل؛ لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة.



الهيكل الوزاري الجديد للحكومة



وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أعلن الأسبوع الماضي التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات الذي اعتمده صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبعد التشاور مع أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عبر سلسلة تغريدات نشرها سموّه على حسابه الرسمي على «تويتر».

وقد شهد التشكيل الوزاري الجديد، تعديلات شملت 11 حقيبة وزارية تنوعت بين استحداث مهام وملفات ودمج أخرى، وبقاء 21 حقيبة من دون تغيير. وشمل إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

ويتماشى التشكيل الوزاري الجديد مع ما أكده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في مايو/أيار الماضي، بشأن العمل على مراجعة هيكل الحكومة وحجمها ومهامها، بموازاة دمج وزارات واعتماد تغييرات، ضمن فعاليات اجتماعات حكومة دولة الإمارات؛ حيث تم تناول الاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مؤكداً سموّه أهمية إعادة ترتيب الأولويات، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الجاهزية والارتقاء بالأداء، وتطوير أطر العمل الحكومية، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي تستلزم حكومة أكثر مرونة ورشاقة وأكثر استعداداً للتكيف مع المتغيرات، والتعامل مع التحديات المستقبلية؛ من خلال تطوير منظومة عمل حكومية ذات بعد استشرافي.



ومن بين التغيرات التي شملتها الهيكلية الجديدة للحكومة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ لتطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، وإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

كما شهدت الهيكلية دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، إضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية والتعليم ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع. (وام)