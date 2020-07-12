محمد بن زايد يعزي حاكم الشارقة في وفاة أحمد بن سلطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب فيه عن صادق عزائه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي في المملكة المتحدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

تقبل أنجال المغفور له، بإذن الله، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي وأسرته التعازي، أمس السبت، في الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك عبر الاتصال الهاتفي (يفضل عبر إرسال رسالة نصية قصيرة) من خلال الأرقام التالية:

- للرجال 0505485594

- للنساء 0509224941

ونكست إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة علم الدولة، حداداً على المغفور له بإذن الله تعالى ابن الإمارات البار، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، الذي وافاه الأجل في لندن بالمملكة المتحدة، الخميس 18 ذي القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية.

كما أعلنت الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من، أمس الجمعة، وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

ودفن جثمان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، في مقبرة الجبيل بالشارقة.

Advertisements



وتقدم الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة «جمعية الشارقة الخيرية»، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها بخالص التعازي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، كما قدم التعازي الحارة إلى أسرة الفقيد، رحمه الله، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أبناءه وأهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وأكد أن الإمارات خسرت برحيل الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - طيب الله ثراه- واحداً من بناة الدولة، وأحد رجالاتها الأوفياء، والذي عُرف عنه العمل الجاد في صالح الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الفقيد له تاريخ يدرس في تعزيز الولاء للبلاد، والإسهام في بنائها مع المؤسسين الأوائل منذ 1971.



وتحدث حميد ضياء جعفر، حول مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان، وقال: واكب المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي مسيرة الاتحاد منذ البداية؛ حيث تولى وزارة العدل في أول وزارة تشكلت مع ولادة الاتحاد، وأسهم في هذه المسيرة بجميع جوانبها، كما كانت له إسهامات كبيرة في النمو والتطور الاقتصادي لإمارة الشارقة؛ عبر ترؤسه لدائرة النفط والمعادن، ومن ثمّ لمجلس النفط في الشارقة، ورئاسته الفخرية لشركة دانة غاز.

وأضاف: رافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في رحلة الإنجازات والعطاءات الكثيرة في تنمية وبناء الشارقة.

عرفته رحمه الله منذ نصف قرن، وكان نعمَ الصديق ونعمَ الخُلق ومثالاً للتواضع.

أرفع صادق العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى أنجال الفقيد وآل القواسم الكرام.