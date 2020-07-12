المستوطنون يسرّعون إقامة بؤر استيطانية قبل «الضم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال أمس 3 فلسطينيين، بينهم أسير محرر في الضفة الغربية، فيما كشف المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان وحركة السلام الآن «الاسرائيلية» «أن المستوطنين يسرعون إقامة عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة على أبواب خطط الضم».

فقد اعتقلت قوات الاحتلال ، الأسير المحرر شادي محمود حماد من قرية العرقة غرب جنين على حاجز عسكري طيار بين نابلس ورام الله.

كما اعتقلت الشابين محمد بسام بعجاوي، وأدهم عمر قبها،،من بلدة يعبد غرب جنين بعد اقتحام البلدة بعدة آليات،وتفتيش المنازل.

من جهة أخرى، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إن المستوطنين يسرعون إقامة بؤر استيطانية جديدة بحماية جيش الاحتلال على أبواب خطط الضم.

وأضاف المكتب «انطلقت في صفوف المستوطنين التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها، حركة فلتان ، تستهدف الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي حياتهم ، وتدعو في الوقت نفسه إلى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة في محاذاة ما يسمى بالمستوطنات المعزولة بشكل خاص، وفي محاذاة الكتل الاستيطانية ومعسكرات الجيش، على أبواب البدء بتنفيذ مخطط الضم الذي يتبناه نتنياهو.

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وأضاف التقرير ان المستوطنين يهدفون الى فرض حقائق جديدة على الأرض، على حكومة الاإحتلال أخذها بعين الاعتبار مع مخططاتها التوسعية.

وأورد التقرير أن مجموعات من المستوطنين شرعت في نصب خيام فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها مناطق الأغوار، تمهيداً لوضع اليد عليها ومصادرتها، حيث تقع معظم هذه الأراضي على تخوم الكتل الاستيطانية ومعسكرات جيش الاحتلال.

وذكر التقرير بالتحديد نصب خيام استيطانية في منطقة قريبة من خربة الفارسية احمير شرق محافظة طوباس، وفي أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم، وعلى قمة جبل عيبال من أراضي عصيرة الشمالية في المنطقة المطلة على منطقة المساكن لمدينة نابلس وفي منطقة جبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلحول وسعير في محافظة الخليل.

كما أقام مستوطنون من مستوطنة «رحاليم» عدداً من الغرف والبركسات فوق أراضي قرية الساوية جنوب نابلس، لتصبح فيما بعد أبنية قائمة وأمراً واقعاً. كما أقدم مستوطنون على نصب خيام على أراضي في قرية بديا غرب سلفيت .

فيما تواصل قوات الاحتلال للشهر الثاني على التوالي أعمال التجريف واقتلاع الأشجار لشق طريق استيطاني جنوب نابلس شمال الضفة ، حيث جرفت قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين في بلدة حوارة تمهيداً لفتح طريق «التفافي حوارة»الاستيطاني.

(وكالات)