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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أقيمت صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له، بإذن الله، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، في عدد من المساجد.

وأقيمت الصلاة في مسجد النور في الشارقة، وشهدت حضوراً كبيراً من المصلين، مع التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة في ظل جائحة «كورونا».

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