شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى سريبرينيتسا شاهدة على ضرورة العدالة والقصاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ربع قرن على مجزرة سريبرينيتسا، تبدو المحاكم الدولية كتلك التي حاكمت مرتكبي الفظائع أمام مستقبل ملتبس، لكن الحاجة إليها الآن أكبر من أي وقت، وفق خبراء، وذلك في وقت أحيا فيه قادة العالم والشعب البوسني بشكل خاص، الذكرى الخامسة والعشرين للمذبحة الرهيبة التي راح ضحيتها نحو 8000 رجل وصبي مسلم وصدمت العالم باعتبارها جريمة الإبادة الجماعية الوحيدة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ووقفت العائلات المكلومة أمام نعوش ملفوفة باللون الأخضر لتسع ضحايا تم التعرف إلى رفاتها حديثاً وسيتم دفنها في مقبرة بالقرب من البلدة؛ حيث تشير شواهد القبور البيضاء الطويلة إلى مقابر 6643 ضحية أخرى. ولا يزال نحو 1000 من ضحايا المذبحة في عداد المفقودين بهذه البلدة التي شهدت واحدة من أفظع أحداث حرب البوسنة التي دارت رحاها بين عامي 1992 و1995. ومازالت تلك القبور شواهد تطالب بالعدالة والقصاص من القتلة.

وخاطب قادة العالم احتفالية رسمية بهذه الذكرى عبر رابط فيديو بعد أن منعهم تفشي وباء فيروس كورونا من الحضور. وبدلاً من عشرات الآلاف من الزوار الذين يحضرون عادة هذا الاحتفال السنوي، جاء بضع آلاف فقط بعد أن حظر المنظمون الزيارات المنظمة.

وخلال المناسبة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: «نشعر بالحزن مع العائلات التي تسعى بلا كلل إلى تحقيق العدالة ل8 آلاف روح بريئة أزهقت، بعد كل هذه السنوات». وكانت واشنطن توسطت في اتفاق السلام البوسني بعد أشهر من هذه المذبحة.

ومحكمة جرائم الحرب التي لم تعد قائمة، والتي دانت قادة صرب البوسنة مثل راتكو ملاديتش ورادوفان كرادجيتش، لدورهم القيادي في الجريمة، اعتبرت في ذلك الوقت عهداً جديداً من المساءلة في فترة ما بعد الحرب الباردة. لكن المحاكم العديدة التي أنشئت بعدها تواجه الآن عدداً من المشاكل مثل المعدلات المتدنية للإدانات، وهجمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومات معادية واتهامات بالعنصرية.

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وحكم القضاء الدولي على القائدين السياسي والعسكري لصرب البوسنة حينذاك رادوفان كرادجيتش وراتكو ملاديتش، بالسجن مدى الحياة، خصوصاً لمجرزة سريبرينيتسا وحصار ساراييفو. وحتى اليوم عثر على رفات نحو 6900 من ضحايا المجزرة في أكثر من 80 حفرة جماعية وتم التعرف إلى هوياتها، ويرقد معظمها في مركز النصب.

ومجزرة سريبرينيتسا هي الفصل الوحيد في النزاع البوسني الذي قتل فيه مئة ألف شخص، الذي اعتبره القضاء الدولي إبادة. وقال العضو البوسني المسلم في الرئاسة البوسنية شفيق جافيروفيتش، الجمعة: «نصر بلا تهاون على الحقيقة، على العدالة وعلى ضرورة محاكمة كل الذين ارتكبوا هذه الجريمة».

وأضاف جافيروفيتش، خلال حضوره صلاة جماعية في مركز النصب التذكاري: «سنكافح كل الذين ينكرون الإبادة ويمجدون مرتكبيها».

وتلك المحاكم بحاجة الآن للبدء بإحقاق العدالة لضحايا جيل جديد من الجرائم مثل قمع الروهينجا في ميانمار وضحايا جرائم الإرهاب، خصوصاً تنظيم «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى.

وإحياء ذكرى المجزرة يذكر بالحاجة إلى مثل تلك المحاكم كي تنظر في فظائع جماعية «لم تكن أكبر»، بحسب نانسي كومبس، استاذة القانون في كلية وليام وماري للقانون في فيرجينيا.

وتستضيف مدينة لاهاي الهولندية، التي يطلق عليها «مدينة السلام والعدل»، عدداً كبيراً من تلك المحاكم، أكبرها المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم. وفيها أيضا المحكمة الخاصة بكوسوفو، التي وجهت مؤخراً اتهامات للرئيس هاشم تاجي بارتكاب جرائم حرب، والمحكمة الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005. (وكالات)