غارة تركية على شمالي العراق وإنزال كوماندوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: الخليج:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، عن مقتل ثمانية عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارة شمالي العراق،ضمن عملية مخلب النمر المتواصلة منذ 17 يونيو/ حزيران الماض». وأكدت أن عملية «مخلب النمر ستستمر حتى قتل آخر عنصر بالمنطقة».

ورغم التنديد العراقي الرسمي بالعملية العسكرية التركية ، واستدعاء بغداد للسفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج، نفذت أنقرة عملية توغل جديدة.

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فقد وصلت قوة من الكوماندوز التركي ليل الجمعة/السبت إلى جبل شاقول قرب ناحية دركار في زاخو، بعد عملية إنزال جوي.

وكشف مدير ناحية دركار، زيرفان موسى عن وصول قوة تركية إلى جبل شاقول بعملية إنزال جوي، من مروحيتين عسكريتين.كما أوضح أن هذا الجبل بات بقبضة القوات التركية.

إلى جانب ذلك، لفت إلى أن القوات التركية أنشأت حتى الآن 45 نقطة عسكرية على طول الحدود، على الرغم من بعد حزب العمال الكردستاني عنها.

يذكر أنه خلال العمليات العسكرية التي أطلقتها تركيا ، توغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يراوح بين 45 إلى 50 كلم، وبعمق 15 إلى 30 كلم.