«صندوق أميرة» ينفّذ مشاريع لعلاج السرطان في 9 بلدان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «صندوق أميرة»، إحدى المبادرات الإنسانية التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، التي أطلقتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس للجمعية، تخليداً للجهود الإنسانية للفقيدة أميرة بن كرم، عن تنفيذ حزمة من المشاريع الإنسانية بتكلفة 11.18 مليون درهم.

شملت المشاريع ال 9 كلاً من الأردن وموريتانيا وتنزانيا وإثيوبيا وشرق إفريقيا وفلسطين وساحل العاج وباكستان، إلى جانب تخصيص 1.4 مليون درهم لعلاج مرضى السرطان داخل الدولة.

وفي السياق ذاته، وقعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وبموجب الاتفاقية خصصت الجمعية 734 ألف درهم من صندوق أميرة لدعم المشروعين السابع والثامن التابعين للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منهما خلال العام الجاري.

كما واصل صندوق أميرة دوره الإنساني، حيث قدم ضمن مشروعه التاسع 183649.50 ألف درهم، دعماً لمرضى السرطان الذين لا يمكنهم تحمل نفقات العلاج في مستشفى ومركز أبحاث السرطان شوكت خانوم في باكستان.

ويخصص صندوق أميرة 40% من ميزانيته لمساعدة ودعم المرضى داخل دولة الإمارات.

وقالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الجمعية: نتعاون مع كافة الشركاء والداعمين محلياً وعالمياً لتعزيز جهود التوعية بمرض السرطان وتوفير العلاج اللازم في مختلف أنحاء العالم.

وقال د. خالد الصالح، بخصوص مشروع موريتاني: إن فريق توعية بلا حدود أنجز 3 زيارات خلال الستة أعوام السابقة.

بدوره، قال ستيف سوزبي، الرئيس التنفيذي لجمعية إغاثة أطفال فلسطين: يدعم (صندوق أميرة) الأطفال الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الحصار في قطاع غزة.