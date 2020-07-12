لبنان: دياب ينفي الاستقالة.. والحريري يخشى فتنة مذهبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”:

أكد رئيس وزراء لبنان حسان دياب، أمس السبت، عدم استقالة حكومته، مشيراً إلى أنها تعمل بزخم؛ من أجل تخفيف الأعباء على اللبنانيين، فيما ذكرت مصادر لبنانية، أن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري يخشى فتنة مذهبية قد تحصل في البلاد؛ بعد إصدار المحكمة الدولية حكمها في قضيّة اغتيال والده في أغسطس/آب المقبل، بينما اتهم القضاء اللبناني عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون في قضية فيول «مغشوش» أسهم في قطع الكهرباء.

وقال دياب عقب زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إن الحكومة «تعمل بزخم؛ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، سواء عبر المساعدة المالية التي تم تخصيصها للعائلات الأكثر فقراً، أو عبر تخصيص مبالغ للقطاع الصناعي والزراعي، ورفع مشروع قانون يتعلق بدفع 500 مليار ليرة للمدارس، إضافة إلى دعم السلة الغذائية». وأكد دياب عدم استقالة الحكومة، مشيراً إلى أنه «التقى مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وتداول معها عدة مواضيع، وقد أبدت الاستعداد لمساعدة لبنان».

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في الأثناء، كشفت مصادر سياسية لبنانية أن سعد الحريري بدأ يستعد لمرحلة ما بعد إصدار المحكمة الدولية حكمها في قضيّة اغتيال والده في السابع من أغسطس/آب المقبل. وأوضحت المصادر: إن الحريري يركز على كيفية الفصل بين منفّذي الجريمة الذين ينتمون إلى «حزب الله» من جهة، والطائفة الشيعية في لبنان من جهة أخرى، مؤكداً أن لبنان في غنى هذه الأيّام عن مزيد من الفتن. وهناك توقعات بأن تدين المحكمة الدولية في لاهاي عناصر من «حزب الله»، في مقدّمها مصطفى بدر الدين وسليم عياش في قضية اغتيال رفيق الحريري، ورفاقه في الرابع عشر من فبراير/شباط 2005.

من جهة أخرى، وجّه قاضي تحقيق في لبنان، اتهاماً إلى عشرات الأشخاص، بينهم مسؤولون كبار، في ملف شحنة فيول لقطاع الكهرباء يعتقد أنه مخالف للمواصفات، وفق ما أعلن مصدر قضائي ووسائل إعلام رسمية. وكان ملف «الفيول المغشوش» قد تصدر العناوين في مارس/آذار، عندما رفض لبنان تسلم شحنة فيول من ممثل لشركة سوناطراك الحكومية الجزائرية.

وأمر مدع في إبريل/نيسان، بإغلاق مكاتب «زد.آر إينيرجي» التي كانت تقوم بمهام الوسيط لنقل الفيول إلى لبنان. وأول أمس الجمعة، أصدر قاضي تحقيق قراره الظني بحق 30 شخصاً على الأقل قبل محاكمتهم المرتقبة، وفق المصدر القضائي والوكالة الوطنية للإعلام. ومن بين المتهمين 16 شخصاً حالياً خلف القضبان، وفق المصدر القضائي، يواجهون تهماً من بينها «الاحتيال» و«تزوير وثائق رسمية»، و«تلقي الرشى» و«اختلاس الأموال العامة». ومن بين المدعى عليهم، المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس، والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، إضافة إلى موظفين وتقنيين في الوزارة وفي المنشآت النفطية، وموظفين في المختبرات، وفق الوكالة الوطنية. كما وجه الاتهام إلى ممثل شركة سوناطراك في لبنان طارق الفوّال، وإلى مدير «زد آر إينيجري» تيدي رحمة، ومديرها العام إبراهيم الزوق. ويعاني قطاع الكهرباء المترهل في لبنان مشكلة انقطاع التيار، وكثيراً ما يعد مثالاً على الهدر في القطاع العام.