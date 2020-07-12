شكرا لقرائتكم خبر عن حاملة المروحيات «ميسترال» تتصدر «حسم 2020» على الحدود المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
تصدرت حاملة المروحيات المصرية «ميسترال» عملية إغارة بحرية نفذتها القوات البحرية ضمن مراحل المناورة العسكرية «حسم 2020»، التي تشارك فيها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة ، على المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
وشهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة ، بحضور قادة الأفرع الرئيسية .
وقال المتحدث العسكري في بيان، أمس السبت، إن المرحلة بدأت بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة، من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، تزامناً مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ، كما نفذت أنشطة تدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التى أصابت أهدافها بدقة، مما أجبرها على الهروب .
كما نفذت مجموعات من القوات البحرية، إغارة ناجحة على هدف باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز ميسترال، فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح سطح، إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح.
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