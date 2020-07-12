شكرا لقرائتكم خبر عن جيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» فقط لمن «يدفع أكثر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الملياردير الأمريكي، الشهير بنشاطه في العمل الخيري، بيل جيتس، من مغبة المزايدات على علاج فيروس كورونا المستجد، أو لقاحات للوقاية منه، وتوفيره فقط للأفراد والدول القادرة على دفع أعلى سعر، فيما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يمكن السيطرة على أزمة جائحة كورونا إلا من خلال التضامن والتعاون على المستوى الدولي.

وخلال مؤتمر دولي بشأن جائحة كورونا، نبه مؤسس شركة مايكروسوفت، من ذهاب الأدوية واللقاحات لمن يدفع أعلى سعر، وليس للناس وللمناطق التي لا تستطيع التكفل بها، محذراً من جائحة أطول أمداً وأكثر جوراً وفتكاً.

وأضاف أن العالم يحتاج لزعماء قادرين على اتخاذ تلك القرارات الصعبة المتمثلة في التوزيع، بناء على العدالة والإنصاف وليس فقط بناء على العوامل التي يحركها السوق، مشيراً إلى أنه يدعم الجهود من أجل لقاح لفيروس كورونا المستجد للجميع وليس فقط للدول الغنية

وتابع: «من أفضل الدروس التي تعلمناها من مكافحة فيروس (إتش.آي.في) أهمية بناء نظام توزيع عالمي كبير وعادل لإيصال الأدوية للجميع».

وكان جيتس قد شدد، في مقابلة مع «سكاي نيوزعربية»، على ضرورة إنشاء مصانع في مختلف أنحاء العالم، من أجل توفير لقاح لفيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي، والبلدان التي يتفشى فيها الوباء، قائلاً إن جهود إيجاد وإتمام الوصول إلى اللقاحات، تحتاج إلى ما يتراوح بين 10 مليارات إلى 20 مليار دولار.

Advertisements

يذكر أن مسؤولون أمريكيين أشاروا إلى أنهم سيسعون لإعطاء الأولوية في الحصول على الأدوية واللقاحات للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

في الأثناء، حذرت المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية من مغبة المنافسة غير المطلوبة في سباق التوصل لأدوية، تعتبر جوهرية لإنقاذ الأرواح، وإنهاء الفوضى الاقتصادية التي تسبب فيها الفيروس.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها بسبب رغبه العديد من البلدان في إيجاد الحلول للتصدي لجائحة كورونا، لافتة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة كورونا.

وأضافت ميركل في رسالتها الأسبوعية عبر الإنترنت أمس السبت: «فقط عندما نجد حلاً عالمياً للتصدي لهذه الجائحة، وقتها فقط سنستطيع مواجهه هذا التهديد العالمي».

وقالت: «إن الحكومة الألمانية تقدم دعمها، وتثمن غالياً الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن ألمانيا تشارك أيضاً في برامج المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي».

وأشارت المستشارة إلى المساعدة التي تقدمها ألمانيا عبر طرق متنوعة في مجالي الصحة والبحث العلمي، من أجل تحقيق توزيع عالمي وعادل للقاحات والأدوية وأدوات التشخيص.(وكالات)