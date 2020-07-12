انفجار في ريف حلب ومقتل ضابط استخبارات برصاص روسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مسؤولة سورية رفيعة أن دمشق لديها عدة خيارات للتصيدي للعقوبات الأمريكية، في وقت أصيب أربعة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة بريف حلب الشمالي الشرقي، وقتل ضابط استخبارات سوري بنيران الشرطة العسكرية الروسية بسبب سوء تفاهم، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن أحد قادته قتل في سوريا.

وأكدت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة السورية، بثينة شعبان أن لدى البلاد عدة خيارات لكسر «قانون قيصر» الأمريكي. وأضافت المستشارة: إن «قانون قيصر» غير شرعي، وهو إجراء إجرامي بحق سوريا.

وأشارت بثينة شعبان إلى أن ما يسمى بقانون قيصر هو «امتداد للحرب على سوريا، وصدر عن أمريكا التي قادت الحرب على الشعب السوري». وتابعت شعبان قائلة: «لدينا عدة خيارات لكسر قانون قيصر».

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وأشارت إلى تكثيف سوريا التعاون مع كل الدول الصديقة التي لا تخضع للضغوط الأمريكية. وأضافت: «سنعمل على العودة إلى الزراعة، وزيادة التعاون مع الدول الأخرى، والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا».

ميدانياً، أصيب 4 مدنيين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة مدعومة من أنقرة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «سانا» الرسمية بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب، حيث تنتشر تلك المجموعات في ريف حلب الشمالي الشرقي، وهو ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

كما شهدت مدينة الميادين شرقي دير الزور، أمس، مقتل أحد عناصر المخابرات الجوية السورية بنيران صديقة. فقد أطلق حاجز يتبع للشرطة العسكرية الروسية، يتمركز عند مدخل المدينة النار على سيارة يستقلها عناصر من المخابرات الجوية السورية، لعدم توقفهم على الحاجز، وهو ما أدى إلى مقتل عنصر واعتقال آخر، فيما تمكن ثالث من الفرار. (وكالات)