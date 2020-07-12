هبة فتوح: كتب القماش التفاعلية بديل عن الحضانة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: مها عادل



تنمية مهارات الطفل وتطوير علاقته بالثقافة والقراءة والرغبة في الاكتشاف والتعلم، تعتبر مهمة صعبة على كثير من الأمهات رغم أهميتها وتأثيرها الكبير في على شخصية الطفل ومستقبله، وأثبتت الدراسات أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي حجر الأساس في خلق علاقات صحية وجيدة مع عالمه الخارجي، ولهذا اختارت هبة محمد فتوح استغلال دراستها لتخصص أداب مكتبات، وخبرتها المرتبطة بعالم الكتب في تصميم وتنفيذ كتب تعليمية وتفاعلية للأطفال من سنتين وحتى 8 أعوام، وصنعتها من القماش لتتمتع بالمرونة والمتانة وسهولة الاستخدام، واختارت تصميم محتوى يساعد على تطوير علاقة الطفل بالكتاب، ويمزج بين التعليم والمتعة والبهجة واللعب ويساعد الأمهات على مواجهة فترة إغلاق دور الحضانة بسبب انتشار فيروس «كورونا».

عن تجربة هبة فتوح في تصميم كتب القماش التفاعلية تقول: ميزة هذا النوع من الكتب التي أقوم بتصميمها وتنفيذها أنها تتم حسب الطلب فتحمل اسم الطفل وملامح شخصيته وألوانه المفضلة والرسومات التي يحبها، والغرض من استخدام القماش أن يناسب الطفل خاصة في المرحلة العمرية تحت ست سنوات، فالقماش لن يتمزق مثل الورق ويتحمل سوء استخدام الطفل، ويمكن تنظيفه وغسله وتعقيمه بسهولة وهو ما يضيف له ميزة إضافية في زمن «كورونا». واستخدام القماش يضيف ميزات كثيرة لصفة «التفاعلية» فمعظم التدريبات والألعاب التي يتضمنها الكتاب يسهل تفكيكها وإعادة لصقها ليعيد الطفل التدريب مرات عديدة بطريقته وهو يحرك الأشكال والحيوانات على صفحات القماش.

وتضيف: بداية الفكرة انطلقت عقب إنجاب طفلي سيف حيث لم أجد حضانة قريبة من المنزل، وبدأت في البحث عن وسائل تساعدني على تعليمه وتدريبه مثل أقرانه ممن يذهبون للحضانة، وعندما شاهدت فيديو عن فكرة شبيهة يتم تنفيذها في إحدى الدول الأوروبية تحمست لتنفيذها ولكن بأسلوبي وبما يناسب أطفالنا وبالإمكانات والخامات الموجودة في بلادنا، وقمت بتنفيذها لأول مرة لمساعدة طفلي ولكن بعد نجاح الفكرة معه توسعت بها وأصبحت أتلقى طلبات لتنفيذ كتب شبيهة من المعارف والأصدقاء.



تعليم الأرقام



عن مواصفات الكتاب ونوع القماش تقول فتوح: أستخدم قماش الجوخ لأنه يتمتع بالمرونة والقوة والقدرة على التحمل، ويسهل تعقيمه بالكحول لحماية الطفل من العدوى، وحرصت على أن تكون الصفحات والقطع الداخلية الموجودة بالكتاب مصنوعة من طبقات سميكة من القماش لتحصينه ضد التلف أو التمزق بسبب الاستخدام العنيف من قبل بعض الأطفال، وكل القطع الصغيرة والمتحركة داخل الكتاب مصنوعة من القماش وتخلو من أي قطع معدنية أو بلاستيكية يمكن أن تؤذي الصغار، كما أن القطع المتحركة مثبتة جيداً بالكتاب لحفظها من الفقد أو السقوط.

وتضيف: يعتمد اختيار المحتوى على سن الطفل واحتياجاته، ويتم ذلك بالتشاور مع الأم للتعرف إلى طبيعة طفلها، فلا يوجد كتاب مطابق للآخر وكل إصدار يحمل شخصية الطفل الذي يتم تصنيعه خصيصاً من أجله، وتتنوع التدريبات للطفل قبل سن المدرسة بين تعليم الألوان والأرقام والأشكال الهندسية وفتح الأزرار وغلقها وربط الحذاء وغيرها بالنسبة للسن الأكبر فوق أربع سنوات، ويتنوع المحتوى فيتضمن الأرقام والحروف والعمليات الحسابية والمعلومات العامة مثل فصول السنة وأنواع الفواكه والنباتات. ويختلف المحتوى إذا كان الكتاب موجهاً للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية أو الحركية أو صعوبات التعلم، فيتم تجهيز تدريبات لتنمية المهارات الحسية والإدراكية بالتنسيق مع الاختصاصي الذي يشرف على حالة الطفل لاختيار المحتوى المناسب حسب احتياجاته.

وعن أهمية هذا النوع من الكتب التفاعلية للأم والطفل تقول: كما وجدت لنفسي في هذه النوعية من الكتب بديلاً موضوعياً عن ذهاب ابني للحضانة، ويجد كثير من الأمهات في هذه الكتب العملية والمتينة والملونة وسيلة مساعدة لها في تعليم طفلها بطريقة غير تقليدية، لا تخلو من اللعب والمرح والمتعة وتقدم حلاً مناسباً لتعليم الأطفال في المنزل، والأهم من ذلك خلق علاقة بين الطفل وكتابه بحيث يصبح الكتاب أحب ألعابه إلى نفسه.