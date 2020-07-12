بيرنلي يعرقل زحف ليفربول نحو الـ 100 نقطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل ليفربول مع ضيفه بيرنلي 1-1، أمس السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أندرو روبرتسون هدف ليفربول في الدقيقة 34، وعادل جاي رودريجيز في الدقيقة 69.

وفشل ليفربول في تكرار فوزه ذهاباً على منافسه 3-0.

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وتوقف رصيد ليفربول عند 93 نقطة قبل 3 مراحل من ختام البطولة، وهو ما أزعج «الريدز»، ولاسيما أنه يطمح لتجاوز رقم مانشستر سيتي القياسي (100 نقطة) كأكثر بطل في التاريخ حصداً للنقاط.

وتبقى 3 مباريات لليفربول مع أرسنال وتشيلسي ونيوكاسل، وهو ما سيعقد من أمر وصوله إلى ال100 نقطة.

وفي مباراة ثانية، منحت رباعية ميكايل أنطونيو فريقه وست هام يونايتد ثلاث نقاط مهمة في معركة البقاء بفوزه 4-صفر على مضيفه نوريتش سيتي الذي بات أول الهابطين إلى الدرجة الأولى.

وبنتيجة المباراة رفع وست هام رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى متقدماً بفارق الأهداف عن واتفورد السابع عشر الذي تغلب على ضيفه نيوكاسل (2-1) في مباراة أقيمت في الوقت عينه.