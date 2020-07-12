بقيّة مشهد المكرّ المفرّ

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عبد اللطيف الزبيدي

هل تظن أن عجائب بيت امرئ القيس انتهت؟ للتذكير: الجواد المكرّ المفرّ المقبل المدبر معاً، يبدو متناقضاً مع صورة الصخرة العظيمة المندفعة بقوة في المنحدر. منطقيّاً، الصخرة مقبلة غير مدبرة، ولا يجوز أن تكون مفرّة متراجعة إلى أعلى، إلاّ إذا انطبقت عليها فيزياء العبارة: «فتدحرجت من تحت إلى فوق». التخريجة المعقولة، هي أن الصخرة في طريق انحدارها ترتطم بالصخور فترتدّ ثم تدفعها كتلتها وسرعتها إلى مواصلة انحدارها، فكأنها في الارتدادات والهزّات جواد مكرّ مفرّ معاً.

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فلننظر الآن في الشطر الأخير الذي يعطينا صورة غير عادية. حين يشبّه الشاعر جواداً بجلمود صخر فإنه لا يمكن أن يتحدث عن صخرة وزنها خمسة كيلوجرامات، وإلاّ رسم لنا كاريكاتيراً ساخراً، مثل وصف طائرة جامبو 747 بأنها عصفور. علينا أن نتصوّر كتلة صخرية لا يقل وزنها عن مئة كيلو جرام، لأن متوسط وزن الحصان أربعمئة كجم. الخيول العملاقة تصل إلى الطن. المئة رقم متواضع، صخرة هكذا تحدث زلزلة وهي متحدّرة.

ثمّة عنصر آخر مهمّ في فحص الصورة الشعرية. شاعرنا امرؤ القيس قحطاني يمنيّ، وتضاريس اليمن فيها ما فيها من الجبال والصخور والأمطار والسيول، وهو سائح وصاحب مغامرات من الطراز الأوّل. لكن، هل البيت يقع في دائرة «الشعر أعذبه أكذبه» أو «أكذبه أعذبه»؟ هل الخيال الشعريّ «زوّدها حبّتين»؟ أم أن السيل ليس سوى مجرى مائي شديد لا محالة، نتيجة أمطار كأفواه القرب، فجرفت المياه صخرة أحدثت أصواتاً عالية، فتخيلها الشاعر جلموداً عظيماً، خصوصاً إذا كان في جوّ مؤثرات أخرى؟ العارفون بالمناطق الجبلية لهم تجارب سمعية غريبة، ففي المرتفعات التي بها وعول مثلاً، تقفز هذه الكباش الجبلية فتدفع الحجارة بقوائمها، ولكن تلك القطع الصخرية الصغيرة تحدث أصواتاً لها دويّ وأصداء تضخّمها في السمع بما لا يقاس.

الصمت السائد بين الجبال ذات الفجاج هو في حدّ ذاته أعظم المؤثرات. علينا أن نتصوّر سيولاً تحرك صخوراً ضخمة فعلاً، بحفر ما تحتها فيختلّ التوازن والرسوخ فتندفع بقوة رهيبة، فتظل محتدمة من الجاهلية حتى القرن الحادي والعشرين وما بعده.

لزوم ما يلزم: النتيجة الشعرية: حين صدرت مجلة شعر كان شعارها: «الإبداع هجوم». بيت امرئ القيس هجوم إبداعي.

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