مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال هيوسغن: "صوت 12 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت. مشروع القرار الذي قدمته بلجيكا وألمانيا قد تم اعتماده".

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يشار إلى أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) للمرة الثانية هذا الأسبوع في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع غربي حول نقل المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود التركية.

وأحبط الفيتو الروسي الصيني، محاولة أخيرة من الدول الأوربية، لتمديد الموافقة على نقل المساعدات لسوريا عبر معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود بين تركيا وسوريا، والتي انتهت بالفعل، الجمعة 10 تموز/ يوليو.

ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي الثاني بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا.