شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للموظفين.. تقليص استقطاع نظام «ساند» إلى 0.25% والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تضمنت تعديلات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، التي أقرتها الجهات المختصة مؤخرا، منح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صلاحيات تقليص نسبة استقطاع برنامج “ساند”.
وتراوحت نسبة تقليص الاستقطاع، وفقا للتعديلات الأخيرة، ما بين 2% وقد تصل إلى 0.5% من إجمالي الراتب، يدفع نصفها صاحب العمل والنصف الآخر الموظف.
ومن المقرر أن يحدد نسبة استقطاع برنامج “ساند” بناء على اقتراح وزير المالية بعد إبداء مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية رأيه فيها، وفي حال تم تقليص نسبة استقطاع “ساند” إلى 0.5%، فإن الموظف سيدفع 0.25% وصاحب العمل كذلك، وفقا لـ”عكاظ”.
يذكر أن النظام السابق كان يتضمن أن يدفع صاحب العمل 1% وكذلك الموظف، ليصبح إجمالي ما يتم دفعه 2% من إجمالي راتب الموظف.
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