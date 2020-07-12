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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تشهر بشركة ووافِدْين يغشون المستهلكين بتغيير «تواريخ إنتاج الأرز» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهرت وزارة التجارة بشركة وعاملين وافدين، الأول مدير المستودع من جنسية يمنية، والثاني أمين المستودع من جنسية سودانية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، حيث ضبطت بمقر المنشأة 1.550 كيس أرز (أمريكي) زنة 10 كيلو جرامات تحمل تواريخ إنتاج مختلفة عن التاريخ الأصلي للمحصول.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وحجز ومصادرة الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
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