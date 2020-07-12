شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد دليل تنظيم وتشجير مواقف المجمعات التجارية بالرياض.. التنفيذ خلال 90 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اعتمد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية. Advertisements وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن أمين المنطقة وجه باعتماد المخططات خلال ٩٠ يومًا للبدء بالمرحلة الأولى من التطبيق. ويأتي اعتماد دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية بالرياض بهدف تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء في المدينة. وأوضحت أمانة منطقة الرياض أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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