الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين في كمائن شرق صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش نفذت كمائن لعناصر من الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة نهم (شرق صنعاء)، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير عربات تابعة لهم".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وأشارت إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي، مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة نهم، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في العدد والعدة".

وكان الجيش اليمني، سيطر، الخميس الماضي، على مواقع وتباب في منطقة صلَب بميسرة جبهة نهم، واقتربت قواته من وادي الجفرة الذي يبعد بضعة كيلو مترات عن مفرق الجوف الاستراتيجي على طريق صنعاء - مأرب، حسبما أفاد، حينها، مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

Advertisements

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلات التحالف شنت 14 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 12 غارة على مديرية مجزر شمال غربي مأرب، وغارتين على منطقة نجد العتق في مديرية صرواح غرب مأرب.

وأضافت أن التحالف نفذ 5 غارات جوية على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت مديريتي الظاهر وحيدان جنوب غربي صعدة، ومديرية شدا غرب صعدة.

وجددت مقاتلات التحالف العربي، قصف محافظة صنعاء وسط اليمن، بغارتين على منطقة الوتدة في مديرية خولان جنوب شرقي صنعاء، غداة تعرض منطقة الأعروش في المديرية ذاتها الواقعة في ضواحي العاصمة، إلى غارتين مماثلتين، حسب "أنصار الله".