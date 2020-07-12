الصليب الأحمر: 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام

القاهرة- سبوتنيك. وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام، في حين يعاني 11% من سوء تغذية حاد.
وأضافت أن 64% من الشعب اليمني محرومون من الرعاية الصحية، مشيرة إلى حاجة 58% إلى مياه نظيفة.
ويصل عدد سكان اليمن إلى قرابة 30 مليونا، وتتواصل منذ أكثر من 5 سنوات على الأراضي اليمنية، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي.
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بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن
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