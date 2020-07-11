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المضادات الأرضية تتصدى لأهداف معادية بمحيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية

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ونقل المراسل عن مصدر في القاعدة أن أهدافا معادية حاولت الاقتراب من محيط المنطقة لتبادر الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية القاعدة بتدميرها في سماء المنطقة دون حدوث أي أضرار تذكر.

وأكد المراسل أن الأهداف المعادية عبارة عن مجموعة طائرات مسيرة مصدرها المجموعات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وريف إدلب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجماعات المسلحة زادت من نشاطها في إدلب السورية بشكل كبير منذ بداية العام، وذكر أن قاعدة حميميم بدورها تعرضت إلى 15 هجوما في الوقت ذاته.

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