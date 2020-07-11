بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت أربع ناقلات لهجوم مسلح في منطقة النجمي بين الديوانية والسماوة". وأضاف أن "الناقلات يقودها عراقيون، متوجهون لنقل حاويات لإحدى القواعد الأمريكية كانوا قادمين من البصرة"، لافتا إلى أن "مسلحين يستقلون سيارات بيك أب أجبروا الناقلات على التوقف وأنزلوا السائقين ومن ثم أضرموا النار في الناقلات، وانسحبوا لجهة مجهولة". وبين المصدر أن "الشاحنات كانت تحمل أثاثا وعجلات للقاعدة الأمريكية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني عراقي : استهداف قافلة شاحنات تحمل بضائع لإحدى القواعد العسكرية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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