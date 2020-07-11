اليمن.. "الانتقالي" يتهم الجيش بـ"خرق" إطلاق النار في أبين

أبين/ الخليج 365

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا باليمن، السبت، قوات الحكومة الشرعية بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة أبين (جنوب).

وقال المتحدث باسم المجلس محمد النقيب، في تغريدة على حسابه بتويتر: "القوات الحكومية، صعدت اليوم من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بجبهة أبين، حيث استهدفت مواقع الانتقالي بالدبابات ومدافع الهاون".

وأضاف النقيب، أن هذا الاستهداف "حتم على قواتنا الرد وبقوة على مصادر النيران المعادية لتلافي ضررها وإيقاف تماديها"، دون تفاصيل.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، عن بدء نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في أبين، بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي.

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل القوات الحكومية أو لجنة المراقبة بشأن اتهامات متحدث الانتقالي، حتى الساعة 20.00 تغ.

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غير أنه في 27 يونيو/حزيران الماضي، وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، الجيش اليمني للالتزام بوقف إطلاق النار في أبين، لإتاحة الفرصة أمام جهود السعودية لإنهاء "تمرد" المجلس الانتقالي، واستئناف اتفاق الرياض.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي"، اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض، لوقف إطلاق النار، غير أنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي البلاد.

وتشهد محافظة أبين، منذ 12 مايو/ أيار الماضي، قتالا عنيفا، على خلفية محاولات الجيش اليمني التوغل في مدينة زنجبار، واستعادتها من يد قوات المجلس.

وأعلن المجلس في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية.

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