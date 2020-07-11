جمعية تركية تعتزم ذبح آلاف الأضاحي للمقدسيين

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت جمعية "ميراثنا" التركية، السبت، إعدادها برنامجا تحت شعار "أضحيتي في القدس"؛ لذبح آلاف الأضاحي في مدينة القدس خلال عيد الأضحى الذي يحل نهاية الشهر.

وقال محمد دميرجي، رئيس الجمعية المعنية بحماية التراث العثماني في القدس، في تصريح صحفي، إن "آلاف المقدسيين يعيشون ظروفا صعبة تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أنه "منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، حاولت الجمعية سد احتياجات الطعام لنحو 72 ألف أسرة مقدسية محتاجة، عن طريق توصيل السلات الغذائية لهم".

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وتابع: "أوصلت الجمعية أيضا المعونات النقدية (لم يحدد قيمتها) بدعم من المتبرعين من تركيا لمئات العائلات غير القادرة على دفع فواتيرهم أو إيجاراتهم".

وعن عيد الأضحى، الذي يحل نهاية الشهر، أضاف دميرجي: "الجمعية ستوصل الأضاحي من المحسنين الذين يرغبون في توكيل أضحياتهم إلى مسلمي القدس".

وتابع: "جهزنا أضاحينا من الماشية، وسنذبح الأضاحي التي تم التبرع بها بعناية كبيرة، وسنسعد أطفال القدس المحتاجين والأيتام بتقديم العيديات وملابس العيد لهم".

وجمعية "ميراثنا" تعمل على ترميم وإحياء التراث التاريخي والثقافي العثماني في القدس والمناطق المجاورة لها منذ عام 2008، فضلا عن تلبية احتياجات الآلاف من مسلمي القدس بالدعم المالي والعيني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.